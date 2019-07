La nouvelle aventure de Spider-Man, Far From Home, ne débarquera sur nos écrans que vendredi et dans les salles américaines que vendredi.

Mais en Asie, l’ado-araignée a réalisé un démarrage canon, en Chine, au Japon et à Hong Kong, rapportant déjà 111 millions de dollars au total. Soit un résultat légèrement supérieur aux estimations les plus optimistes en provenance d’Hollywood. Cela se justifie pleinement de notre point de vue : c’est, de loin, le meilleur épisode de la saga Spider-Man.