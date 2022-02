Face à l’œil averti de Patrice Leconte, l’acteur, tout en retenue et investi, compose un touchant géant aux pieds d’argile.

Une jeune fille a été retrouvée morte en pleine rue, à Paris. La demoiselle était seulement vêtue d’une élégante robe de soirée et ne portait aucun papier sur elle. Personne ne semble la rechercher ou ne semble pouvoir l’identifier. Ce mystère, à la fois triste et banal, perturbe Jules Maigret et réveille chez lui des souvenirs enfouis. D’autant que le commissaire croise ensuite la jeune Betty (Jade Labeste) qui ressemble étrangement à la jeune morte.