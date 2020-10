La réputation des sauveurs du monde vient d’en prendre un sacré coup. Sur grand écran, rien ne semble arrêter les super-héros, James Bond ou les chasseurs de dinosaures. Mais avant d’éliminer tous les ennemis du genre humain, encore faut-il arriver dans les salles. Et là, c’est manifestement plus compliqué, puisque tous disparaissent des programmations les uns après les autres pour cause de covid-19. D’évidence, dès que les flingues et les pouvoirs imaginaires sont inopérants, il n’y a plus personne pour lutter contre la menace.

Les cinéphiles, eux, n’ont plus que leurs yeux pour pleurer ou pour se river sur les plateformes de streaming. Car cette année, presque toutes les productions américaines seront aux abonnés absents. Et cela va chambouler les agendas de 2021 et 2022.

Wonder Woman 1984. Initialement prévu le 5 juin, puis reporté au 14 août, au 2 octobre et maintenant au 23 décembre, le film de Patty Jenkins est la dernière grosse production hollywoodienne annoncée d’ici la fin de l’année. Même si tout le monde s’attend à une nouvelle déprogrammation, vu la fermeture de nombreuses salles aux USA.

Mourir peut attendre. La 25e aventure de James Bond, au titre particulièrement évocateur, devait faire rêver les fans le 8 avril 2020, avant d’être déplacée au 11 novembre et, maintenant, au 2 avril 2021. “Ce truc est plus fort que nous, donc on veut juste que les gens puissent voir ce film en sécurité, a expliqué Daniel Craig. Des cinémas sont fermés partout dans le monde et on souhaiterait sortir le film au même moment partout, donc ce n’est pas le bon moment.”

Il reste à espérer que ce soit le bon moment en avril prochain.

Jurassic World : Dominion. En raison de l’embouteillage prévu dans les prochains mois, les bestioles préhistoriques ne nous terrifieront pas le 11 juin 2021 comme prévu mais un an plus tard, le 10 juin 2022. En attendant, vous pouvez déjà découvrir plus haut sa nouvelle affiche.

Dune. Attendu le 16 décembre, le remake de Denis Villeneuve est déplacé au 1er octobre 2021.

The Batman. Robert Pattison cède la place à Dune : son film passe du 1er octobre 2021 au 4 mars 2022.

The Flash, Shazam 2 et Black Adam. Ils sont reportés respectivement du 3 juin 2020 au 4 novembre, du 4 novembre 2022 au 2 juin 2023 et du 22 décembre 2021 à une date indéterminée.

The Matrix 4. C’est la seule bonne nouvelle : Keanu Reeves reviendra plus tôt que prévu : le 22 décembre 2021, au lieu du 1er avril 2022.

Et il ne s’agit là que des toutes dernières déprogrammations. La suite ne devrait pas tarder…