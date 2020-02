J’accuse ne repart pas bredouille de la cérémonie.

Ah, la belle célébration du cinéma ! En habits de gala, les stars frigorifiées ont été chaleureusement accueillies aux César ce vendredi soir salle Pleyel, à Paris, par les huées de manifestantes féministes et une banderole “Violanski, les César de la honte”. “Polanski violeur, à ton tour d’avoir peur !” criaient près de 200 manifestants éclairés par des feux de Bengale.

Difficile de choisir sa posture en ces moments-là. Fallait-il faire bonne figure ou prendre un air affligé en raison de la gravité de la situation ? Avant même de se glisser sur le tapis rouge, il régnait une ambiance de folie, avec les signataires qui réclamaient (et ont obtenu) la démission en bloc de tout le conseil d’administration des César, le collectif 50/50 en demande de la parité hommes-femmes, les comédiens déplorant “l’invisibilité des acteurs, réalisateurs et producteurs issus des DOM-TOM et de l’immigration africaine et asiatique”, Lambert Wilson qui préférerait que la cérémonie n’existe pas et le boycott par toute l’équipe de J’accuse (le film en tête des nominations : du jamais vu) à cause “d’une escalade de propos et comportements déplacés et violents”.

Il n’y a pas à dire, la grande famille du cinéma français n’a pas son pareil lorsqu’il s’agit de faire la fête. A se demander pourquoi Brad Pitt, Jane Fonda ou Meryl Streep ont tous trouvé autre chose de mieux à faire que de venir recevoir un César d’honneur…

La présidente de cette 45e cérémonie, Sandrine Kiberlain, ne se sentait pas très à l’aise au moment d’ouvrir la soirée. “J’ai mis beaucoup de temps à trouver les mots justes. Il faut peser chaque mot. Bonsoir. Même ça, je ne suis pas sûre que ce soit bien. Bonsoir à tous. C’est un peu trop. Bonsoir à toutes et à tous. C’est trop consensuel. J’ai envie de dire bonsoir à toutes. Depuis quelques semaines, je reçois beaucoup de messages, comme si j’allais à l’abattoir. Je suis très heureuse d’être présidente, la dernière d’une époque et la première d’une autre. Je tiens à souligner que cette année est symbolique de la parole libérée, pour que nos enfants ne subissent plus jamais l’insupportable. Les artistes ont voulu témoigner d’une époque révolue. Mais je crois aux vertus de la crise. J’ai confiance en la nouvelle génération.”

La division dans la salle était patente. Au contraire de l’enthousiasme du public, mais ça, c’était prévisible : il en va toujours de même aux César. Un partage qu’on retrouve parmi les premiers prix puisque l’inattendu Papicha menait avec deux Césars (espoir féminin pour Lyna Khoudri et premier film) était en tête. Les Misérables a décroché le meilleur espoir masculin (Alexis Manenti), La belle époque le prix du décor et J’accuse celui des costumes. Un dernier prix que personne n’est venu chercher sur scène. Tout un symbole.