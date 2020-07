Le public ne s’est pas rué dans les salles obscures. Ce week-end sera décisif.

Les équipes des salles de cinéma du pays étaient dans les starting-blocks ce matin. Après trois mois et demi de fermeture, celles-ci allaient enfin retrouver leurs publics. À Louvain-la-Neuve comme ailleurs, tout était prêt. Même la météo avait décidé de se ranger du côté des exploitants. Il pleuvait sur la ville ce mercredi après-midi.

C’est ce crachin qui a incité Virginie et son fils Achille, 10 ans, à pousser la porte du cinéma. "Ce n’était pas du tout prévu mais comme il pleuvait, on est entrés. On ne savait même pas que c’était ouvert, confesse-t-elle à la sortie d’une projection. Nous sommes allés voir De Gaulle parce que mon fils est un féru d’histoire. Il n’y avait personne dans la salle, c’était top."

(...)