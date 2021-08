Le mammifère préhistorique a été découvert par des paléontologues de l'Université du Colorado. Ceux-ci ont décidé de le nommer "Beornus honeyi", un clin d'œil au personnage de Beorn dans Le Seigneur des anneaux, capable de se transformer en ours. Le Beornus honeyi tient son nom de ses molaires, mais ressemble en fait plutôt à un tigre de la taille d'un chat qu'au célèbre personnage joué par Mikael Persbrandt.

Les paléontologues ont également découvert des restes appartenant à deux autres animaux, légèrement plus petits, nommés "Miniconus jeanninae" et "Conacodon hettingeri". Selon les chercheurs, ces espèces parcouraient l'Amérique du Nord à l'ère du Paléocène, soit quelques centaines de milliers d'années après l'extinction des dinosaures.

Une évolution rapide

Selon Madelaine Atteberry, auteur principal de l'étude et géologue, la découverte de ces créatures prouve surtout que les mammifères ont évolué rapidement après la disparition des dinosaures. "

"Lorsque les dinosaures se sont éteints, l'accès à différents aliments et environnements a permis aux mammifères de prospérer et de diversifier rapidement leur anatomie dentaire et d'évoluer vers une plus grande taille corporelle ", a-t-elle déclaré. " Ils ont clairement profité de cette opportunité, comme nous pouvons le constater par la radiation de nouvelles espèces de mammifères qui a eu lieu dans un laps de temps relativement court après l'extinction de masse ".