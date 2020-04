En Belgique, encore un peu plus qu’ailleurs dans le monde, les films d’animation occupent toujours une place importante dans le box-office de l’année.

Pour 2020, trois productions Disney/Pixar devaient attirer en masse le public familial : En Avant (sorti à un mauvais moment, le 4 mars, quelques jours avant le confinement, et qui n’a donc rapporté que 427 370 € chez nous), Soul ainsi que Raya et le dernier dragon.

Manque de chance : personne ne croit à une fréquentation massive des salles cet été et Disney a donc décidé de miser uniquement sur l’adaptation live de Mulan, fin juillet. Dès lors Soul, la plongée dans l’âme humaine, un des films les plus attendus de l’été, est déprogrammé du 24 juin au 20 novembre. À la date initialement prévue pour Raya et le dernier dragon, un film d’aventures en Asie dès lors repoussé au 12 mars 2021. De très mauvaises nouvelles pour les enfants et les propriétaires de salles de cinéma.