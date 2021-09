Deux films font l'événement cette semaine: Stillwater avec Matt Damon et Tout s'est bien passé avec Sophie Marceau CinémaCritique05:57 Patrick Laurent © DR

Le premier offre une confrontation culturelle très intéressante entre les Etats-Unis et la France, le second traite avec beaucoup d'humanité d'un sujet de société très sensible, l'euthanasie.