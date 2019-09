Voici deux ans, Cédric Klapisch plantait ses caméras dans les vignobles de Bourgogne pour y tourner l’un de ses films les plus émouvants : Ce qui nous lie. Une histoire bouleversante de filiation, d’héritage et de pinard, qui nous avait fait découvrir, dans les rôles principaux, Ana Girardot, François Civil et Pio Marmai.

Le temps a passé et, en toute discrétion, le réalisateur et son complice et coscénariste Santiago Amigorena se sont remis au travail. Si bien que l’on s’étonne de voir fleurir sur nos écrans Deux moi, nouvelle œuvre signée par le duo. Dans laquelle on retrouve Ana et François qui, aujourd’hui, ne sont plus frère et sœur mais possibles amants. "Dans Deux moi, ils jouent très peu ensemble", sourit Cédric Klapisch. "Et puis, dans les premiers films de Bertrand Blier, Miou-Miou et Patrick Dewaere ont dû en faire trois ensemble, les uns après les autres. Ils changeaient de personnage et je me suis dit qu’on avait le droit."

(...)