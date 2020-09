Demain, c’est le D(isney)-Day. Disney+, le service de streaming vidéo à la demande de la firme aux grandes oreilles (et la constellation de compagnies qui fait partie de son giron) débarque enfin en Belgique, neuf mois après son lancement aux Etats-Unis et aux Pays-Bas (territoire pionnier pour le service en Europe), et 5 mois après son arrivée dans l’Hexagone.

Dans une guerre du streaming de plus en plus intense, où les acteurs internationaux se tirent la bourre depuis de nombreux mois, ce n’est pas un événement mineur : avec la puissance de son fond de catalogue, son tarif et l’aura de la marque, Disney+ est amené à devenir un rival extrêmement féroce pour les Netflix, Amazon Prime Video et Apple TV+.

{{1}}



Sans omettre un phénomène plus récent, dans cette bagarre : la consolidation d’acteurs locaux pour créer leur propre Netflix-like. Streamz, alliance entre la VRT, Telenet et DPG Media a été lancé hier en Flandre. Salto, annoncé depuis 2018, devrait voir le jour cet automne en France, et matérialiser la promesse du "Netflix à la française" unifiant les contenus de TF1, France Télévisions et M6.

Mais revenons à nos souris : dans un contexte où tout ce beau monde se bagarre moins pour du temps de cerveau disponible que pour acquérir la mensualité des "viewers", où Disney+ place-t-il exactement ses ambitions ? Quelles sont les forces et faiblesses du service ?

Un tarif pas si agressif

Outre une offre de lancement en précommande de seulement 59,99 € par an (soit 4,99 € par mois), ce qui fut très agressif, Disney+ coûtera, au final, par mois, 6,99 € (cette souscription peut être stoppée à tout moment). C’est un positionnement conforme au marché : c’est moins cher d’un euro mensuel que le plus "low-cost" des accès à Netflix, certes, mais c’est plus cher qu’Amazon prime Video ou Apple TV+, par exemple. Côté fonctionnalités, Disney mise sur la clarté : tous les souscripteurs ont accès à la même offre, qui comprend de la HD, de l’UHD, la création de plusieurs profils d’utilisateurs (enfants inclus), le tout sans la moindre publicité et accessible depuis un PC, un smartphone, une tablette, une console de jeu, une Smart TV ou un boîtier multimédia. Côté interface, on est sur quelque chose de très similaire à ce que les autres services de SVOD proposent : l'interface, dominée par le bleu foncé, reste très lisible et claire. Quatre écrans, en simultané, peuvent accéder à Disney+ sur un même compte.

{{5}}



Un 'fond' de catalogue de qualité, moins de quantité