"Avalonia, l'étrange voyage" , le prochain film de Disney, s'annonce grandiose. Il devrait faire la part belle aux paysages et créatures fantastiques. Ce sera aussi la première fois pour le studio d'animation qu'un personnage homosexuel fera son apparition.

La bande d'annonce du prochain long-métrage de Disney est sublime et les premières images sont alléchantes. Le film semble paré pour affronter la critique.

D'après le synopsis, Avalonia, l'étrange voyage, "entraînera les spectateurs dans un fabuleux voyage au cœur d'une terre inexplorée et menaçante peuplée de créatures fantastiques en compagnie des Clide, une famille d'explorateurs légendaires dont les différends pourraient faire échouer leur dernière et de loin leur plus importante mission".

Le film sera également l'occasion pour Disney de dévoiler le tout premier personnage homosexuel de ses studios d'animation. Un extrait diffusé lors du festival d'Annecy montre une scène de flirt entre Ethan Clide et un autre garçon.

Après Buzz l'Éclair et son baiser entre deux femmes, c'est donc une nouvelle preuve de l'inclusivité prônée par Disney. Ce dernier a d'ailleurs été la cible de nombreuses critiques de conservateurs et a été interdit dans plusieurs pays d'Asie et du Moyen-Orient.

Avalonia, l'étrange voyage, sera diffusé dans nos salles en novembre prochain.