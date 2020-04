Jon Favreau imagine déjà les futures aventures du chasseur de primes, alors que la deuxième saison du spin-off de Star Wars n'est attendue qu'en octobre.

Du côté de Disney +, on a manifestement tiré les leçons du manque de prévoyance par rapport au succès de Baby Yoda. Désormais, plus question d'être pris de court et de se voir dépasser par les attentes des abonnés. The Mandalorian constitue la locomotive de la plateforme de streaming et sans même attendre la diffusion de la troisième saison, en octobre, tout le monde s'est déjà remis au travail pour la suite des aventures du chasseur de primes.

Selon Variety, alors que les prises de vue de la deuxième saison sont achevées depuis un mois à peine, "Jon Favreau écrit la troisième saison depuis un petit moment" tandis que l'équipe artistique de Lucasfilm planche sur de nouveaux concepts "depuis quelques semaines".

Information complétée par Deadline: depuis le 20 avril, le département en charge du design se retrousse les manches car il aurait besoin "d'un énorme délai" pour répondre aux demandes des concepteurs.

Sans date précise pour l'instant, la deuxième saison est attendue au mois d'octobre. On saura alors si, comme l'annonce la rumeur, Rosario Dawson y incarnera l'apprentie d'Anakin Skywalker révélée par la série animée Star Wars: The Clone Wars, Ahsoka Tano. Sa venue pourrait pimenter encore un peu plus les aventures du Mandalorian et de Baby Yoda.