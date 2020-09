En juillet 2019, Disney avait posé un joli geste en faveur de la diversité en engageant la jeune Halle Bailey pour le rôle principal de son remake "live" de La petite sirène. Un choix qui avait fait énormément de vagues sur les réseaux sociaux à l’époque, la jeune Afro-Américaine d’Atlanta ne correspondant manifestement pas au look attendu par les haters.

Au nom de la tradition, ils s’opposaient à ce que la jeune héroïne soit noire. Étrangement, ils n’avaient jamais fait référence au respect de l’œuvre littéraire lorsque Disney avait appelé Ariel la jeune héroïne blonde (et non pas rousse comme dans le long métrage d’animation) jamais prénommée dans les contes d’Andersen.

Il est donc fort à craindre que le même type de réaction ne soit engendré par une autre adaptation d’un classique Disney, Peter Pan.

Pour incarner la tempétueuse, jalouse, facétieuse et amoureuse fée Clochette, la firme aux grandes oreilles rondes a jeté son dévolu sur une autre jeune comédienne noire révélée par la série Black-ish (comme Halle Bailey), à savoir Yara Shahidi.

Extrêmement populaire aux États-Unis, où elle est la vedette de la série Grown-ish, la native de Minneapolis, 20 ans à peine, a été comptée parmi les 30 adolescentes les plus influentes au monde voici quatre ans par le prestigieux magazine Time.

En raison du coronavirus, la date du début du tournage de Peter Pan and Wendy reste en suspens. Par contre, il est déjà certain que Yara Shahidi croisera sur le plateau Jude Law, le nouveau visage du capitaine Crochet. Mais aussi Alexander Molony (12 ans pour le nouveau Peter Pan) et Ever Anderson (12 ans aussi pour la fille de Milla Jovovich et Paul W.S. Anderson, amenée à jouer Wendy). Un beau casting, donc, pour une transcription qu’on espère palpitante du roman de J.M. Barrie.