Cinéma De grandes oreilles rondes estampillent le podium des films qui ont attiré le plus de Belges en 2019.

Il va falloir réécrire les classiques des contes de fées. Car aujourd’hui, l’ogre dévore tout sur son passage et impose sa boulimie au moment du traditionnel "et ils vécurent heureux jusqu’à la fin des temps". Disney, dont l’appétit n’a manifestement pas diminué depuis l’engloutissement de la Twentieth Century Fox, ne laisse désormais plus que des miettes du festin cinématographique à la concurrence.

Les chiffres ne mentent pas : dans le top 10 du box-office mondial de l’année, quatre films sont estampillés de grandes oreilles rondes. Avengers : Endgame et Captain Marvel ne se contentent pas d’occuper les deux premières places du classement. Ensemble, ils ont généré plus d’argent (3,84 milliards $) que le reste du top 10 (3,48 milliards $) !

(...)