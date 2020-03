Il s’agit d’une mini-série en six épisodes centrée sur Gaston et LeFou.

On ne pourra jamais reprocher à Disney de ne pas avoir de suite dans les idées. Presque tous ses grands classiques du dessin animé ont été adaptés dans des versions live ou vont l’être dans un avenir proche.

Généralement, avec des grands succès à la clef. Seul problème : ce répertoire n’est pas infini. Dès lors, comment continuer à surfer sur cette vague qui plaît tant au public ? En exploitant le filon différemment. The Mandalorian, la série dérivée de Star Wars, a montré la voie. Développer de nouvelles intrigues tout en respectant l’esprit de la saga constitue le meilleur moyen de fidéliser les fans.

Partant de ce principe, selon The Hollywood Reporter, Disney + a demandé aux deux créateurs de la série Once Upon a Time , Edward Kitsis et Adam Horowitz, de plancher sur un spin-off de La Belle et la Bête. Le duo a déjà fait ses preuves et va, en outre, collaborer avec Josh Gad.

Pas très connu de ce côté-ci de l’Atlantique, Josh Gad a doublé Olaf dans la version originale de La reine des neiges et a incarné LeFou dans La Belle et la Bête en 2017. Un rôle qu’il devrait reprendre en compagnie de son complice Luke Evans, alias Gaston dans l’adaptation Disney du conte de Grimm.

Selon les premières révélations, la mini-série de six épisodes tournerait autour du narcissique Gaston et de son acolyte peu équipé du côté des neurones. Pas un mot sur Emma Watson, mais elle serait forcément la bienvenue pour un éventuel caméo. Et puis, si cela marche, il sera toujours temps d’envisager d’autres suites…