Disney Le dessin animé de 1942 va être adapté dans une version "live".

Le grand crayon des scénaristes de Disney commence à être sérieusement usé, à force de barrer les titres des dessins animés encore susceptibles d’être adaptés en "live action".

Bambi, le chef-d’œuvre qui fait rêver les enfants depuis 1942, vient aussi d’être supprimé de la liste. Il va en effet suivre le même chemin que Le Livre de la jungle et Le Roi lion, avec deux animaux en images de synthèse tellement réalistes qu’on les croirait vivants. Un choix financièrement logique dans le chef de Disney puisque l’an dernier Aladdin (1,05 milliard $) et Le Roi lion (1,65 milliard $) ont cassé la baraque au box-office mondial.

Pour tous ceux qui ont grandi avec le jeune prince, son ami lapin à la patte folle Pan-Pan, Fleur la timide mouffette, le sage Monsieur Hibou ou la jolie Féline, pas sûr qu’il s’agisse d’une excellente nouvelle. Les adaptations précitées, éblouissantes d’un point de vue technologique, manquent en effet de charme. L’animation permet en outre des effets visuels (la grosse tête de Monsieur Hibou, le regard malicieux de Pan-Pan) qui cadrent mal avec une vision animalière plus "réaliste".

D’après The Hollywood Reporter, les scénaristes Geneva Robertson-Dworet (Captain Marvel, Tomb Raider) et Lindsey Beer (qui n’a signé qu’un seul script à ce jour, celui de Sierra Burgess Is a Loser) sont en charge de l’écriture. Et devront probablement faire vivre plus d’aventures au jeune faon alors que le film d’animation reposait sur les ambiances tendres et les découvertes de la vie. Il faudra faire preuve de patience pour découvrir le résultat : aucune date de sortie n’est programmée. D’autres adaptations sont prévues avant cela : La Petite Sirène, Cruella, Pinocchio, Mulan, La Belle et le Clochard, Le Bossu de Notre-Dame, Blanche-Neige, Lilo et Stitch ou Merlin l’enchanteur. N’en jetez plus…