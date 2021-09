Faut-il privilégier les sorties des blockbusters en salle ou sur les plateformes de streaming ? Depuis le début de la pandémie de Covid, la question fait l’objet de toutes les attentions dans les grands studios américains. Avec d’un côté de la balance un manque à gagner évident sur les toiles blanches et de l’autre l’émergence rapide de la vision à domicile, plus que probable théâtre des grands enjeux financiers de demain.

Du côté de Warner Bros., le deuxième Major en matière de recettes, le choix est clair : il faut rattraper le retard pris par HBO Max par rapport à Netflix et Disney+, avec des sorties simultanées cette année… au moins. Une décision déplorée par Denis Villeneuve, persuadé que cela aura un impact négatif sur Dune (ce mercredi dans nos salles).

Chez Disney, on a misé sur les tests, avec une sortie tantôt différée, tantôt simultanée (comme pour Black Widow, avec un procès de Scarlett Johansson qui estime avoir perdu 100 millions $ de bonus). Il faut croire que cette dernière formule n’a pas donné entièrement satisfaction, puisque le studio aux grandes oreilles, qui évoquait "l’immense réticence du public à revenir" dans les multiplexes, a choisi, d’ici la fin de l’année, de présenter tous ses longs métrages au cinéma et seulement 45 jours plus tard sur Disney+.

En clair, cela signifie que le dessin animé Encanto, la superproduction de Ridley Scott The Last Duel, le remake de West Side Story de Steven Spielberg ou le très attendu Marvel The Eternals vont tenter d’exploser le box-office avant de satisfaire les abonnés. Une formule qui devrait donc s’imposer comme celle de l’avenir… proche.