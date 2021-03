Pour les cinéphiles, il n'est même plus utile d'attendre le comité de concertation pour recevoir de mauvaises nouvelles. Disney s'en est chargé cette nuit, en annonçant le report de six films: Black Widow (qui passe au 9 juillet), Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings (3 septembre), Free Guy (13 août), The King’s Man (22 décembre), Deep Water (14 janvier 2022) and Death on the Nile (1er février 2022). Jusque-là, rien de très inhabituel: depuis un an, nous vivons au rythme de déprogrammations de longs métrages qui ressemblent de plus en plus au monstre du Loch Ness.

Mais l'info qui va le plus impacter nos habitudes concerne trois blockbusters estivaux. Luca, le nouveau dessin animé Pixar, ne verra pas les grands écrans et ne sera appelé que sur la plateforme, à partir du 18 juin. Cruella, le spin-off des 101 dalmatiens emmené par Emma Stone, à partir du 28 mai, et le très attendu Black Widow, avec Scarlett Johansson dans le rôle de la Veuve Noire, dès le 9 juillet, pour leur part, seront proposés simultanément en salle et sur Disney+. Ce qui n'avait été réalisé pour l'instant que pour Mulan (mais pas chez nous, uniquement aux USA) et Raya et le dernier dragon, voici quelques semaines. Dans les deux cas, alors qu'il était demandé 29,99 $ aux Américains et 21,99 € en Belgique, Disney avait qualifié la manoeuvre de succès, mais sans avancer le moindre chiffre. Il faut croire que les résultats étaient en effet à la hauteur des espérances, ou que le manque de foi en une réouverture des salles a fait craindre des embouteillages monstres à l'avenir, puisque cette fois, Disney lance la même opération avec son film censé faire le plus d'entrées en salle cette année, Black Widow. Jusqu'à maintenant, les films Marvel ont en effet pris l'heureuse habitude de s'installer sans trop de souci dans le top 30 des plus grosses recettes mondiales de tous les temps.

Le pari est donc osé. Et pourrait bien influencer encore un peu plus la manière de distribuer les blockbusters à l'avenir. Tout dépendra de la réaction du public. Et vous, comment préfériez-vous les voir ?