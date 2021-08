Après l’adaptation "live" des classiques de l’animation de Disney, les têtes pensantes du groupe se sont trouvé une nouvelle marotte : transformer leurs meilleures attractions en longs métrages. Alors que Jungle Cruise (tirée des rivières exotiques des parcs à grandes oreilles) cartonne toujours en salle, et en attendant It’s a small world (le projet a été annoncé en 2014, mais n’est toujours pas concrétisé), elles ont annoncé leur nouveau grand chantier : changer le Manoir hanté en fiction sur grand écran.

Une idée pas vraiment nouvelle, puisque, quelques mois après le premier volet de Pirates des Caraïbes, le studio s’était déjà basé sur cette attraction pour proposer Le Manoir hanté et les 999 fantômes, avec Eddie Murphy en tête d’affiche.

Cette fois, cependant, l’intrigue devrait assez fortement différer. Plus question de la centrer sur un vendeur immobilier et son épouse ressemblant étonnamment à celle de l’étrange maître des lieux. Cette fois, Gabbie, une mère célibataire, et son fils vont faire appel à une médium pour tenter de comprendre les phénomènes surnaturels qui secouent la maison qu’ils viennent d’acheter à La Nouvelle-Orléans et qu’ils pensaient vide de tout occupant. Les esprits seront donc mis plus en évidence, même si la vedette devrait être tenue par Tiffany Haddish (photo ci-dessous) dans le rôle d’Harriet, la voyante qui possède le don de parler aux morts.

Le script sera signé Katie Dippold (Ghostbusters, Snatched) et la mise en scène sera confiée à Justin Simien (Dear White People, Bad Hair). Mais aucune date de tournage n’a encore été fixée.