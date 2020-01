De la sorte, le géant du divertissement abandonne un nom étroitement lié au magnat des médias Rupert Murdoch, l'ancien propriétaire du célèbre studio de cinéma.

En mars dernier, le studio légendaire 20th Century Fox avait été racheté par le géant Disney pour la somme de 71,3 milliards de dollars. Ce dernier a à présent décidé que les films de ce studio sortiront dorénavant sous le nom de 20th Century Studios. La division 'arthouse' Fox Searchlight sera, elle, renommée Searchlight Pictures.

Les films "Downhill", avec les acteurs Julia Louis-Dreyfus et Will Ferrell, et "Call of the Wild", avec Harrison Ford, projetés dans les cinémas américains à partir du mois prochain, sortiront déjà avec ce nouveau nom au générique.

Avec ce changement de nom, Disney fait référence au passé. Le nom 20th Century Fox est en effet entré en usage en 1935 à la suite de la fusion de Twentieth Century Pictures et de Fox Film.

Le nom Fox ne disparaît pour autant pas du paysage médiatique américain. Fox Corp, une société distincte qui est toujours gérée par la famille Murdoch, continue ainsi d'exploiter la Fox News Channel, entre autres.