À la fête plus souvent qu’à leur tour depuis le début de ce XXIe siècle (cinq des douze champions du box-office de tous les temps appartiennent à leur écurie), les fans de Marvel traversent la période de confinement avec un sentiment de vide tout à fait inhabituel. Depuis le mois de juillet dernier et le très réussi Spider-Man : Far From Home, ils attendent avec impatience de découvrir les tenues en latex de Scarlett Johansson dans Black Widow. Or, les aventures de la Veuve noire ont été déplacées du 29 avril au 6 novembre, créant de la sorte le plus long délai entre deux "Marveleries" depuis dix ans, sans battre le "record" entre L’Incroyable Hulk (25 juin 2008) et Iron Man 2 (28 avril 2010).

Une nouvelle devrait cependant les réjouir. Sam Raimi, réalisateur des trois Spider-Man avec Tobey Maguire, va effectuer son grand retour dans l’univers superhéroïque. Il a en effet accepté de prendre les rênes des nouvelles aventures du docteur Stephen Strange.

Toujours prévu pour cet été (mais avec le coronavirus, c’est loin d’être une certitude), le tournage réunira à nouveau Benedict Cumberbatch, Benedict Wong et Chiwetel Ejiofor, avec une invitée surprise, Elizabeth Olsen, dans son rôle de Wanda Maximoff, alias La Sorcière rouge des Avengers.

Le scénario n’a pas été dévoilé, mais la rumeur annonce d’autres guests superhéroïques.

En attendant de découvrir cela, voici le calendrier des prochaines sorties Marvel :

Black Widow (6/11/2020)

Eternals (12/02/2021)

Shang-Chi et la légende des dix anneaux (7/5/2021)

Spider-Man : Homecoming 3 (16/7/2021)

Doctor Strange in the Multiverse of Madness (5/11/2021)

Thor : Love and Thunder (18/2/2022)

Black Panther 2 (6/5/2022)

Captain Marvel 2 (8/7/2022).