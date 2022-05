C’est l’événement attendu par tous les cinémas. Dr Strange in the Multiverse of Madness doit attirer la grande foule et exploser le box-office de l’année. Mais pour apprécier l’humour, les références ou la psychologie des protagonistes, il ne serait pas inutile de (re)voir Spider-Man : No Way Home (pour la blague sur ses fesses), Avengers : Endgame (qui sous-tend le récit), Loki (pour les univers parallèles) et, surtout, Wanda Vision. Car si Stephen Strange tient bien le premier rôle, l’histoire est avant tout axée autour des frustrations de la Sorcière rouge. Bien décidée à tenir le rôle de maman qui lui est autorisé dans chaque réalité sauf la sienne, Wanda n’a trouvé qu’un moyen pour y parvenir : déposséder America Chavez de son pouvoir de passer d’un multiverse à l’autre. Sans se soucier de ce que ces collisions peuvent avoir comme conséquences désastreuses.

Derrière la caméra, Sam Raimi s’amuse comme un petit fou. Les zombies, esprits maléfiques, morts vivants et autres sortilèges démoniaques tirés du Darkhold constituent autant de clins d’oeil à sa propre filmographie, aux classiques du genre ou à L’Odyssée (pour la pieuvre cyclope). Et son influence ne s’arrête pas là. Bien plus noir et meurtrier que les précédents opus de Marvel, Dr Strange in the Multiverse of Madness multiplie les destructions massives, les détours poétiques (la mer dans la maison), les passages dans d’autres films (y compris d’animation) et les massacres à la chaîne. Personne n’y échappe, pas même les super-héros qui périssent à un rythme supersonique.

En exploitant à fond les possibilités offertes par une infinité de mondes parallèles, Sam Raimi en dévoile aussi les limites. Aucune histoire, aussi tragique soit-elle, n’a vraiment d’intérêt, puisque tout peut recommencer à zéro en quelques secondes, le temps d’un passage dans une autre réalité. Les fans apprécieront les transformations de Capitaine Carter, Capitaine Marvel ou Stephen Strange (mais pas du Pr Xavier, éternellement incarné par Patrick Stewart), se délecteront de scènes d’action ininterrompues et très spectaculaires, mais les autres auront le sentiment de visionner une montagne russe proche de l’esthétique du jeu vidéo, avec des passages de pure folie, des facilités scénaristiques répétitives et des difficultés à se situer dans la profusion de couches.

On reproche souvent aux productions Marvel leur manque d’originalité, ce qui n’est assurément pas le cas cette fois. Mais tout cela est tellement complexe qu’on reste quand même dubitatif. Quant à la scène post-générique, autant l’oublier : elle tient de la blague de potache. Au contraire de la séquence ajoutée dans le générique final, annonciatrice de la suite des événements.

Le mot de la fin revient au Dr Strange : “On croit que sauver le monde nous suffit, mais c’est faux.” C’est aussi ce qu’on se dit en sortant de la salle.