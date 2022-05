Entre 2010 et 2015, c’était the must-see show, le programme à ne pas manquer. Il s’agit de Downton Abbey, of course ! Grâce à son casting first class, avec Elizabeth McGovern, Brendan Coyle, Hugh Bonneville, Michelle Dockery, Jim Carter, Joanne Froggatt ou encore l’inégalable Maggie Smith, la série était devenue un rendez-vous aussi savoureux que les scones et les sandwiches aux concombres servis à l’heure du thé. On imagine donc la mine défaite des fans inconditionnels lorsque fût annoncé, avec tambour et trompette, que les Crowley allaient tourner des talons et leurs dévoués serviteurs rendre définitivement leurs tabliers.

C’était compter sans la force de persuasion de Julian Fellowes, le scénariste en chef de la série. En deux coups de cuillère à pot (en argent, bien sûr), il réussit à convaincre un grand studio de financer un long-métrage qui rapporta 194 millions de dollars dans le monde entier. Au regard du gain généré, une suite fut donc en toute logique envisagée. Et c’est avec une joie non contenue que le monde apprenait que Downton 2, était confirmé et débarquerait dans les salles belges ce mercredi 4 mai…