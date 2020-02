La naissance était prévue pour ce mois de février...

C'est en novembre 2019 que l'actrice avait fait savoir qu'elle était enceinte, annonçant que la naissance était prévue pour le mois de février 2020.

L'actrice Audrey Lamy a annoncé un terrible drame ce jeudi 13 février par voie de communiqué. La soeur d'Alexandra Lamy a perdu le bébé qu'elle portait. La comédienne attendait son deuxième enfant avec son compagnon, l’entrepreneur Thomas Sabatier. Les causes de la perte du foetus n'ont pas été communiquées par les parents.“La comédienne Audrey Lamy et son compagnon, qui attendaient leur deuxième enfant, ont perdu leur bébé. Très affectée par ce drame, Audrey Lamy ne souhaite pas s’exprimer à ce sujet et demande aux médias de bien vouloir respecter son deuil, sa douleur et celle de sa famille”, peut-on lire dans les quelques lignes fournies à l'AFP.