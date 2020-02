Un documentaire retracera la chute de Dominique Strauss Khan, à qui la route vers l'Elysée se profilait avant les scandales de la chambre d'hôtel de New York et du Carlton de Lille

La plateforme vient de confirmer à nos confrères du Parisien qu'elle a commandé à la maison de production Capa un documentaire sur les événements qui ont secoué la vie de Dominique Strauss Kahn, ancien patron du FMI.

C'est à Jalil Lespert que la réalisation du docu a été confiée. Acteur et réalisateur, Jalil Lespert a signé plusieurs films dont "Yves Saint Laurent" (2014) ou encore "Le Dindon" avec Dany Boon sorti en 2019.

DSK, inquiété dans le cadre de réseaux de prostitutions en France (l'affaire du Carlton) et mis en cause dans le cadre d’une accusation d’agression sexuelle à New York en 2011 n’a, pour l’heure, pas donné son accord pour être interviewé.

Pour le moment on ignore si Netflix souhaite une diffusion sous une forme unitaire ou en plusieurs épisodes. Le documentaire devrait être diffusé d’ici la fin de l’année 2020 ou au début 2021.

Il s'agira du troisième documentaire français diffusé sur la plateforme en ligne après "Gregory" (documentaire sur la disparition du petit Grégory Villemin en 1984) et "13 Novembre : Fluctuat Nec Mergitur", qui retrace les attentats de novembre 2015 à Paris.