Denis Villeneuve est un sacré malin. Depuis des mois, l'incertitude régnait quant à la possibilité de tourner la suite de Dune, qui se devait de réaliser un gros box-office malgré une sortie simultanée en salle et sur HBO Max. Hier, le studio Warner Bros. a confirmé qu'elle serait tournée, pour une sortie le 20 octobre2023. Et aujourd'hui, voilà que le cinéaste canadien annonce sa volonté d'y ajouter une troisième partie !

"J'ai toujours envisagé trois films, déclare-t-il dans une interview à Entertainment Weekly. Ce n'est pas que je désire faire une franchise, mais c'est Dune et c'est une histoire énorme. Pour bien faire les choses, je pense qu'on a besoin d'au moins trois films. Ce serait le rêve. Suivre Paul Atreides et son arc complet, ce serait parfait. Herbert a écrit six livres, et plus il écrivait, plus cela devenait psychédélique. Franchement, je ne sais pas comment certains d’entre eux pourraient être adaptés. Une chose à la fois. Si jamais j'ai la chance de faire Dune: part deux suivi de Dune: Messiah, je serais déjà un homme heureux."

Ce qui va titiller les fans et peut-être donner des sueurs froides au studio c'est qu'il envisage "au moins trois film"...