Après le décès de la directrice de la photographe, Halyna Hutchins, sur le tournage de Rust, Dwayne Johnson, alias The Rock, a pris une grande décision au nom de sa société, Seven Bucks Productions. “Quel que soit le film que Seven Bucks fait avec n’importe quel studio, la règle sera que nous n’utiliserons pas de vraies armes. Point final.”

On ne peut qu’applaudir.