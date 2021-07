Dans une interview accordée à Men’s Health, ce dernier s’était moqué de The Rock en disant que si les prestations du catcheur étaient bonnes dans Fast and Furious, c’était grâce à ses méthodes "un peu rudes". Des propos qui n’ont fait qu’alimenter la mésentente qui existe entre les deux hommes depuis des années. Interrogé à ce sujet par The Hollywood Reporter, Dwayne Johnson s’est contenté de dire : "J’ai ri. J’ai beaucoup ri. Je crois que tout le monde a ri de ça. Je n’en dirai pas plus à son sujet." The Rock l’a en tout cas fait savoir : il ne veut plus jouer dans la saga des gros bolides.