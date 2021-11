Devenir le comédien le mieux payé au monde ne suffit manifestement pas à Dwayne Johnson. Ambitieux (on lui prête l’intention de se présenter dans la course à la Maison-Blanche), il veut marquer l’histoire du cinéma et régler des comptes familiaux en même temps.

Il faut savoir que son grand-père, Peter Fanene Maivia, qui fut champion de catch, n’a joué que dans un seul film, en 1967. "Mon grand-père a incarné un ‘vilain’ dans On ne vit que deux fois, avec Sean Connery" , a expliqué The Rock à Esquire. "C’était très, très cool. J’aimerais suivre ses traces et devenir le prochain Bond. Je ne veux pas jouer un méchant. Mais être Bond."

Pour l’instant, il ne fait pas du tout partie des favoris pour succéder à Daniel Craig dans le smoking de 007. Et pas sûr que son âge (49 ans) ou son salaire (23,5 millions de dollars pour son dernier film, Red Notice, selon Us Magazine) constitueront des atouts pour réaliser son rêve et venger son grand-père.