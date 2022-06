Faites le test : dans le top 10 des films qui font regarder le monde avec des yeux d’enfants, immanquablement, E.T. en fait partie. C’est d’ailleurs pour cette raison que la Columbia refusa de le produire : trop gentil. Une aubaine pour le studio Universal : les 10 millions $ investis ont rapporté 792 millions $ au box-office mondial, occupant la première place pendant 16 semaines, un record jamais battu depuis sa sortie, le 11 juin 1982. Voici 40 ans.

Un anniversaire qu’on n’aurait jamais dû célébrer. À l’origine, la Columbia veut tourner une suite très noire à Rencontres du troisième type. Spielberg s’attaque alors à Night Skies, centré sur des aliens agressifs dont un membre devient ami avec un enfant. Mais seul ce dernier point, inspiré par François Truffaut, lui plaît. Il demande à Melissa Mathison de tout réécrire de manière plus chaleureuse. "Je me suis dit : ‘que se passerait-il si je transformais le divorce de mes parents en une histoire pour enfants, avec une famille qui tente de combler le vide ?’" Et d’ajouter : "J’ai toujours conçu E.T. comme le représentant des minorités."