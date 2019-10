Il a les dents du bonheur, l’œil malicieux, un rire contaminant et une coupe de cheveux au cordeau. Pour ce qui est du look, il n’est pas en reste non plus. Blouson en satin et t-shirt un peu délavé. C’est bien simple Eddie Murphy passerait presque pour un étudiant en première année de déconnade. Signes particuliers : une Rolex en or massif et un diamant au doigt gros comme la boule disco brillante qui tourne dans les boîtes de nuit. Un truc qui vous en met plein la vue. En interview, l’homme adore plaisanter. En attendant, ceux et celles qui le disaient fini, "has been", à ranger au rayon des ringards vont devoir réviser leur jugement.

(...)