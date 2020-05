Eddy Mitchell pousse un grand coup de gueule : "Vous avez vu la gueule de la production des films français ?" © D.R. Cinéma P.L.

Eddy Mitchell n’a jamais eu sa langue dans sa poche. Ce qui rend ses analyses encore plus intéressantes. Cette fois, ce sont les fictions françaises qu’il passe à la moulinette dans une interview à Télé-Loisirs. "La plupart des scénarios que l’on me propose pour la télévision, comme au cinéma d’ailleurs, sont vraiment débiles. C’est pour ça que je tourne très peu", explique-t-il. Avant de sortir la sulfateuse : "Franchement, vous avez vu la gueule de la production des films français ? Je n’y ai pas ma place et surtout je n’en veux pas. C’est catastrophique."