Depuis l’apparition du coronavirus, la peur l’emporte souvent sur l’envie de se rendre au cinéma. Mais avec son ambiance (très) festive et sa programmation épatante (Adieu les cons, Josep, Une vie démente, Slalom, ...), le Festival International du Film Francophone de Namur, qui débute ce vendredi, pourrait inverser la tendance. Surtout avec l’appui de la plus souriante de nos comédiennes, Emilie Dequenne, marraine de “La belge collection”.

“C’est une histoire étonnante, explique-t-elle. Je ne viens pas suffisamment en Belgique à mon goût, et généralement, je me rends chez mes parents, pas à Bruxelles. Il se trouve que les organisateurs se trouvaient galerie de la Reine et que je passais pile au moment où ils discutaient de moi. C’est assez incroyable. Comme c’est un projet très positif, j’ai eu envie d’être marraine de cette première édition, pour mettre en valeur les courts métrages belges. Il y a vraiment du talent en Belgique.”

(...)