Il y a tout juste trente ans, Emma Thompson crevait l’écran dans "Retour à Howards End". Depuis, elle a multiplié les rôles avec le même talent et le même bonheur.

Elle a été révélée au grand public en 1992, il y a tout juste 30 ans, avec le film “Retour à Howards End”. Elle a fait partie également casting de la saga “Harry Potter” en tant que Professeur Sibylle Trelawney et nous l’avons toutes et tous adorée dans le cultissime “Love Actually”. De Shakespeare à la comédie légère, du drame à la politique, cette anglaise de 63 printemps au franc-parler légendaire sait tout jouer. “Her Royal Dameness” sait surtout manier l’humour comme d’autres savent manier l’épée. Un humour qui fait mouche. Un humour qui tranche. Surtout quand elle revient sur le plus grand rôle de sa vie : devenir maman ! Cela dit derrière le ton volontairement badin et l’autodérision se cachent des fêlures. Pas besoin d’être un expert pour percevoir chez elle, le parcours d’une femme qui a dû surmonter bien des épreuves…

Vous avez eu une enfance plutôt bohème puisque vos parents – Eric Thompson, acteur, producteur et metteur en scène et votre mère Phyllida Law, une ancienne actrice du répertoire classique – se déplaçaient au gré des représentations qu’ils donnaient. Lorsqu’on affirme qu’aujourd’hui les enfants manquent plus de repères qu’autrefois, vous répondez quoi ?

(...)