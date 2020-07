Phénomène planétaire, et sulfureux, depuis sa sortie en 1974, le film érotique de Just Jaeckin est à présent proposé par Netflix.

Lors de sa sortie en France le 26 juin 1974, personne ne soupçonne le succès qui attend Emmanuelle, le premier film de Just Jaeckin. Réalisé avec des bouts de ficelles - un budget de 500 000 dollars seulement - ce long-métrage érotique va pourtant devenir un phénomène planétaire et bouleverser le monde. Aussi surprenant que cela puisse paraître, c’est aujourd’hui Netflix qui propose de le découvrir ou de le redécouvrir. Ce qui n’est pas pour déplaire à Just Jaeckin, que nous avons contacté.

(...)