Hollywood n'est pas la seule à ne pas croire en un réouverture des salles dans les prochains mois. Dans l'Hexagone, on partage exactement la même analyse. Au point de retarder l'artillerie lourde (comprenez les comédies) pour la fin de l'année. Après Aline, le faux biopic de Céline Dion signé Valérie Lemercier, repoussé au 10 novembre, ou, qui a complètement disparu des radars de la programmation, c'est au tour des Tuche 4 d'être déplacé au 8 décembre prochain. Soit un an plus tard, quasiment jour pour jour, que prévu initialement (la première date annoncée était le 9 décembre 2020).

Il faudra donc attendre la période de Noël pour découvrir leurs nouvelles aventures. Dont voici le résumé officiel: "Après avoir démissionné de son poste de président de la république, Jeff et sa famille sont heureux de retrouver leur village de Bouzolles. A l’approche des fêtes de fin d’année, Cathy demande un unique cadeau : renouer les liens avec sa sœur Maguy, et son mari Jean-Yves avec qui Jeff est fâché depuis 10 ans. La réconciliation aurait pu se dérouler sans problème, sauf que lors d’un déjeuner, Jeff et Jean-Yves, vont une nouvelle fois trouver un sujet de discorde : Noël. Cette querelle familiale qui n’aurait jamais dû sortir de Bouzolles va se transformer en bras de fer entre Jeff et un géant de la distribution sur Internet."

D'ici là, il ne reste plus qu'à manger "des frites, des frites, des frites" pour meubler l'attente.