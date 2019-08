Cela faisait longtemps qu’un scandale à caractère (notamment) sexuel n’avait pas éclaboussé les grands studios américains. Mais comme les vacances ou les absences des grands écrans de la saga Fast&Furious, toutes les bonnes choses ont une fin. Et cette fois, c’est la série The Rookie qui se retrouve sous le feu des projecteurs.

Sur Instagram, Afton Williamson, alias l’instructrice Talia Bishop en charge de la formation du plus vieux "bleu" de Los Angeles, John Nolan (incarné par Nathan Fillon), a expliqué pourquoi elle ne participera pas à la deuxième saison du feuilleton. Avec de graves accusations à la clef. "Durant le tournage du pilote, j’ai été confrontée à de la discrimination raciale et des commentaires racistes de la part du département coiffure et au harcèlement de producteurs exécutifs. Durant la saison, cela s’est poursuivi avec du harcèlement sexuel récurrent d’une star et de commentaires racistes, ainsi que de harcèlement de la part du responsable du département coiffure, qui a atteint son point culminant avec une agression sexuelle lors de la party de clôture (de la saison)."

Et ce n’est pas tout. Elle accuse le showrunner, Alexi Hawley, de ne pas avoir transmis ses plaintes aux producteurs et de ne pas avoir viré le comédien en question, toujours présent pour la deuxième saison. En conséquence, elle a choisi de quitter The Rookie.

L’affaire fait grand bruit aux États-Unis. Le studio ABC a donc réagi en affirmant prendre "l’affaire très au sérieux" et avoir diligenté une enquête. Mais ce nouveau scandale pourrait bien marquer la fin de la série, en dépit de ses bonnes audiences.