C’est incontestablement le plus grand compositeur de musiques de films au monde. Une légende. Son apport à la musique est époustouflant et sa contribution au cinéma des plus remarquables. Au fil des décennies Ennio Morricone, 90 ans, est devenu bien plus qu’un nom. C’est un label, un gage de qualité, une référence absolue. Enfin, c’est un artiste ultra-éclectique tant sa palette est incroyablement diverse. De la musique classique, au jazz en passant par la pop, les B.O avant-gardistes, toutes mélodies trouvent grâce à ses… oreilles !









