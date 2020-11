Une part de nos rêves cinéphiliques, de James Bond à Indiana Jones et la dernière croisade et, en passant par L’homme qui voulut être roi, Le nom de la rose, Highlander, The Rock, Haute Voltige, Pas de printemps pour Marnie ou Les incorruptibles, a disparu ce samedi avec Sean Connery. L’éternel James Bond s’est éteint paisiblement, dans son sommeil, à 1 h 30 du matin (heure locale) entouré des siens dans sa propriété de Nassau, aux Bahamas.

La nouvelle a suscité une avalanche de réactions tout autour de la planète.

Les héritiers de Roger Moore : “Comme c’est infiniment triste d’apprendre la nouvelle du décès de Sir Sean Connery. Lui et Roger étaient amis pendant de nombreuses décennies et Roger a toujours soutenu que Sean était le meilleur James Bond de tous les temps.”

Les producteurs de James Bond, Barbara Broccoli et Michael G. Wilson : “Il restera à jamais le James Bond original dont l’entrée dans l’histoire du cinéma a commencé par ces mots inoubliables : “Bond. James Bond.” Il a révolutionné le monde avec son portrait cruel et spirituel de l’agent secret sexy et charismatique. Il est sans aucun doute en grande partie responsable du succès de la série de films et nous lui en serons éternellement reconnaissants.”

Sam Neill : “Chaque jour sur le plateau avec Sean Connery était une leçon sur la façon de jouer à l’écran. Mais tout ce charisme et cette puissance étaient absolument uniques.”

Hugh Jackman : “J’ai grandi en idolâtrant Sean Connery. Une légende à l’écran et en dehors.”

George Lucas : “Il laisse une trace indélébile dans l’histoire du cinéma. Son public traversait les générations. Il occupera toujours une place particulière dans mon cœur en tant que papa d’Indiana Jones.”

Cary Elwes : “Le seul Bond. Bons baisers d’Écosse et un cœur brisé.”

Jean Dujardin : “Sean est mort, vive Sean. Merci Monsieur.”

Frédérique Bel : “L’homme le plus classe du monde.”

Liam Cunningham : “Cet homme a été vraiment bon avec moi. On dit toujours de ne pas rencontrer ses héros. Il a dépassé toutes mes attentes.”

Robert Carlyle : “RIP Sir Sean Connery, un pionnier, une vraie légende et un gentleman.”

Paul Feig : “Peu ont été plus cools, plus suaves, plus faciles. Il nous a montré à tous comment faire.”

Les studios Pinewood : “Nous sommes extrêmement tristes d’apprendre le décès du légendaire Sir Sean Connery. Le souvenir de cet extraordinaire acteur et son incarnation inoubliable de James Bond seront chéris à Pinewood.”

Le ministère de la Défense britannique : “RIP Sean Connery. Avant de jouer James Bond, il a servi son pays en tant que jeune homme dans la Royal Navy, à bord du HMS Formidable.”

Fernand Denis: "Bond, bien sûr mais Sean Connery c'est aussi L'homme qui voulut être roi, Robin des bois veillissant, le moine du Nom de la Rose, le papa d'Indiana Jones, une collaboration étroite avec Sidney Lumet. Et sur le bras, un dragon tatoué dans un coeur avec la mention Scotland for ever."

La FIFA, la fédération internationale de football à propos d’un passage raté à Manchester United : “Sir Matt Busby a tenté de transférer à Old Trafford un jeune acteur à temps partiel en lui offrant un contrat de 25 livres sterling par semaine.” Puis de citer la réponse de Sean Connery : “Je voulais vraiment accepter parce que j’adore le football. J’ai finalement choisi de devenir acteur et ce fut certainement une de mes décisions les plus intelligentes.”

Stéphanie Renouvin (sa petite-fille par alliance qui s’est exprimée sur BFMTV) : “Il était très humble, très drôle, très fin, très famille. Il adorait qu’on soit réunis tous ensemble, il adorait être en famille. C’est quelqu’un qui aimait sortir en catimini, qui nous amenait ma sœur, mes cousines et moi manger des glaces sur le port de Marbella en toute simplicité. C’était un homme bon vivant et gai.”