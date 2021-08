Il avait trois bonnes raisons d’être à Bruxelles, ces derniers jours, Gérard Jugnot. D’abord, accompagné de Nicolas Cuche, il assurait la promo de "Pourris gâtés", une délicieuse comédie avec Camille-Lou et Arthus (sur laquelle nous reviendrons en septembre lors de sa sortie en salle). Ensuite, durant quelques jours, il tournait le quatrième volet de "Ducobu (Président !)", sous la direction d’Elie Semoun. Enfin, avec Madame, il projetait d’aller visiter les villes du Nord – Bruges, Gand – même si la météo capricieuse l’avait un peu échaudé.

En préparant notre interview et en y regardant de plus près, on s’est dit que, dans la filmographie de Jugnot, les enfants étaient partout, de "Monsieur Batignole" aux "Choristes" en passant, donc, par"Ducobu". “Alors que dans la vie, je m’en fous complètement !”, dit-il en éclatant de rire.

© Pathé Distribution

Et nous de le titiller et de lui affirmer que son fils s’en plaint d’ailleurs beaucoup. Nouvel éclat de rire. “Je suis un meilleur père et un meilleur grand-père au cinéma que dans la vie, je crois… C’est très étrange, on me refile tout le temps des rôles de ce genre”, poursuit-il, cette fois mi-sérieux, mi-blagueur.

Une popularité qui lui plaît

Tout aurait donc commencé par le carton de l’année 2003, "Les choristes" ? “Il y avait déjà eu "Scout toujours !”, nous corrige Jugnot. Qui ne peut pas s’empêcher d’ajouter “Déjà, on ne m’a pas taxé de pédophile en dépit de tous ces films avec des mômes.” Derrière ses lunettes aux verres fumés, on voit son œil qui frise.

© D.R.

Car cette popularité auprès des petits lui plaît, évidemment. “Peut-être ce que je mets dans ces films ce que je n’ai pas réussi avec mon propre père. Ce qui est important pour moi, c’est la transmission. C’est ma jeunesse que je raconte, qui n’a peut-être pas été ce que j’aurais aimé qu’elle fut. Une sorte de règlement de compte”, analyse-t-il. “Parce que je vous répète que je m’en fous, moi, d’être père !”. Et il repart dans un éclat de rire.

Sur "Ducobu Président !", Gérard Jugnot ne fait que quelques apparitions, par amitié, notamment pour le producteur. “C’est Romain Rotjman, qui avait produit "C’est beau la vie quand on y pense", mon film précédent, qui m’avait proposé de jouer ce personnage de tricheur. Et puis, je connais un peu Elie, mais c’est plus de l’ordre du caméo. Aujourd’hui, ce qui m’importe, c’est de m’amuser, de rencontrer des gens que je ne connais pas. Et puis, il y a les grands films, comme "Pourris gâtés", que j’aime vraiment beaucoup, mais aussi "Le petit piaf", que j’ai tourné à la Réunion avec Marc Lavoine ou celui que j’écris, là…” © MES productions

Un long métrage qui va encore parler du rapport au père ? “Non, je ne crois pas. Enfin, je ne sais pas…”, nuance-t-il. “Mais quand j’y pense, "C’est beau la vie", c’était quand même l’histoire d’une adoption. D’ailleurs ce thème-là revient souvent dans mes films. Dans "Batignole", ce n’est pas mon fils, dans "Les choristes", ce ne sont pas mes enfants. La question qui se pose est donc souvent “comment on accueille un enfant ?”. Mais je pars du principe que même ses enfants biologiques, on doit les adopter un jour. Comment on les élève”…, dit-il en faisant joliment le geste de la main qui les tire vers le haut.