Dans le cadre de la nouvelle série commandée par Disney +,, dans laquelle jouent François Damiens et Vincent Dedienne, la production cherche des figurants. Pour cela, elle organise un casting ce mercredi, entre 7 h 30 et 19 h 30, à Braine-le-Comte.

Voici le profil recherché: "Les scènes sont une poursuite dans une forêt par les services secrets. En raison du type d’action et portez une arme, nous recherchons des personnes sportives ayant de l’expérience dans ce domaine. Donc de vrais policiers, militaires, agents de sécurité,…, hommes et femmes entre 25 et 50 ans, toutes nationalités. Si vous êtes entre 50 et 55, encore sportive avec l’expérience, vous pouvez aussi vous mettre candidat."

Les candidateurs sont à envoyer à www.castprod.com, avec deux photos (maximum 3 Mo) et une précision claire de l'expérience.