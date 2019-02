Il avait incarné le boss de Julia Roberts dans Erin Brockovich, mais avait aussi Hercule Poirot, le garde-chasse de James Bond dans Skyfall ou tenu le rôle principal de Big Fish. Ce qui lui a valu cinq nominations aux Oscars, à 37 ans d'écart. Il est décédé d'une infection pulmonaire.

Un géant d'Hollywood s'est éteint ce vendredi à l'âge de 82 ans. Car même s'il faisait partie de ces comédiens dont tout le monde connaît le visage sans nécessairement pouvoir mettre un nom dessus, Albert Finney faisait partie de ces comédiens qui comptent depuis plus d'un demi-siècle. Il est mort d'une infection pulmonaire au Royal Marsden hospital, proche de Londres, entouré de sa femme, Pene, et de son fils, Simon. Il y était soigné pour un cancer aux reins qui s'était déclaré en 2011.

Son rôle le plus célèbre, celui qui lui a rapporté sa cinquième nomination aux Oscars, est bien entendu celui du boss de Julia Roberts dans Erin Brockovich. Il y étalait un humanisme débordant, mais aussi un sacré caractère. A l'image de ce qu'il était vraiment dans la vie. A savoir un joyeux drille qui prenait son métier très au sérieux et en imposait sur les plateaux par sa présence. © Dr

Si sa carrière de comédien débute à 20 ans à la télévision britannique, dans She Stoops To Conquer, le grand ami de Peter O'Toole et Alan Bates doit attendre les années 60 pour commencer à se faire un nom. Notamment dans Tom Jones, film qu'il produit et pour lequel il touche 10 % des recettes. Preuve qu'en plus d'avoir du talent, il avait le sens des affaires.

Très vite, il devient le partenaire des plus belles stars de son époque: Audrey Hepburn dans Voyage à deux (1966) Lauren Bacall, Ingrid Bergman et Jacqueline Bisset dans Le Crime de l'Orient-Express (1974) dans lequel il incarne Hercule Poirot, Melina Mercouri et Jeanne Moreau dans The Victors (1963). Sans oublier Julia Roberts dans Erin Brockovich, naturellement. Ou Marion Cotillard dans The Big Fish de Tim Burton.

Acteur shakespearien capable de tout jouer, il a incarné Ebenezer Scrooge, le pape Jean-Paul II (dans un téléfilm en 1984), Fouché dans Les Duellistes (1977), Ernest Hemingway (dans un film éponyme en 2001), Winston Churchill dans The Gathering Storm et, dans son tout dernier film, le garde-chasse du manoir écossais de James Bond dans Skyfall (2012).

Le cancer ne lui a pas permis d'ajouter une soixante-sixième ligne à sa filmographie. Mais la plupart des soixante-cinq précédentes méritent de rester dans les mémoires. © Dr