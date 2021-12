Olga Lucovnicova a reçu samedi soir le prix du court métrage européen pour "Nanu Tudor", lors de la 34e édition des European Film Awards, qui se déroule à Berlin. Une belle récompense pour ce film belge.

"Quo Vadis, Aida?", de la Bosnienne Jasmila Zbanic, a été sacré Meilleur film européen. La réalisatrice a dédié cette récompense à "toutes les femmes de Srebrenica".

Anthony Hopkins a lui remporté le prix du Meilleur acteur pour son rôle dans le film "The father", réalisé par Florian Zeller.

Le prix de la Meilleure actrice européenne a été attribué à Jasna Duricic, pour son rôle dans "Quo Vadis, Aida?". Les autres nominées étaient Seidi Haarla ("Compartment No.6"), Carey Mulligan ("Promising young woman"), Renate Reinsve ("The worst person in the world") et Agathe Rousselle, pour son rôle dans "Titane", de la Française Julia Ducournau et coproduit par la société liégeoise Frakas Productions, sacré Palme d'or lors du dernier Festival de Cannes.

Florian Zeller et Christopher Hampton se sont vu attribuer le prix "Meilleur scénariste européen", encore pour le film "The father".

"Flee", de Jonas Poher Rasmussen, a remporté le prix du Meilleur film d'animation. La production belge "Où est Anne Frank", d'Ari Folman, était également nommée dans cette catégorie.