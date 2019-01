Cinéma Privé de Star Wars quand il était petit, cela n’a pas empêché Ewan McGregor de devenir un Jedi. Rencontre.

À 48 ans, l’acteur écossais s’est sensiblement assagi. Finie l’époque où il se présentait devant la presse en jean dépenaillé, tee-shirt froissé vantant une marque de bière, blouson de cuir élimé, paire de Doc Martens boueuses aux pieds, coupe en pétard, cigarette vissée au bec et casque de motard posé à proximité des micros. Et si l’ex Obin Wan Kenobi de Stars Wars (période jeune) s’est présenté aujourd’hui devant nous en costume crème 100 % lin, ce n’est pas pour autant pour jouer les parvenus. Preuve. Il suffit de prononcer le mot "moto" et vroum… notre Mac se transforme à nouveau en rebelle amateur de grosses cylindrées. Que voulez-vous, la bécane, c’est une force obscure et pétaradante qui le dévore depuis qu’il est marmot. En attendant de le revoir sur les écrans - il incarnera bientôt le Seigneur du crime de Gotham City dans Birds of Prey, film consacré aux héroïnes de DC Comics - le Jedi des routes nous a accordé audience…