Dans le même temps, il recule Croods 2 du 24 mars au 7 juillet et Top Gun: Maverick du 7 au 14 juillet. Quant à Minion: The Rise of Gru, il est littéralement catapulté du 7 juillet 2021 au 29 juin 2022.

C'est dire si on y croit concernant un retour à la normale dans les salles.

On ne sait toujours pas quand rouvriront les salles de cinéma en Belgique mais d'évidence, les grands studios américains ne se montrent pas fort confiants pour les prochains mois. Sony Pictures vient ainsi de repousser F9 (le neuvième volet de Fast & Furious) du 26 mai au 30 juin, à un moment où il espère que le public pourra retrouver plus massivement le chemin des grands écrans.