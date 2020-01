Pour faire carrière à Hollywood, une actrice se doit d’avoir les cheveux longs.

Voilà ce qu’a entendu Rose McGowan à son arrivée dans le monde du cinéma. "J’ai toujours eu les cheveux courts", explique-t-elle à Hunger Magazine. "Quand je suis arrivée à Hollywood, on m’a dit d’avoir les cheveux plus longs sinon les hommes n’auraient pas envie de me baiser. Et s’ils ne voulaient pas me baiser, ils ne m’engageraient pas." Et d’ajouter : "C’est une femme qui m’a donné ce conseil." Un témoignage qui tombe pile-poil pour le procès Weinstein.