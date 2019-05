Le long métrage "Chambre 212" de Christophe Honoré a été chaleureusement accueilli dimanche soir à Cannes lors sa projection dans la section "Un Certain Regard", qui réunit des ggggggggggggggggggggguvres audacieuses et originales. Très émus, le réalisateur et les acteurs ont été applaudis pendant de nombreuses minutes par le public.

La séance s'est achevée peu après minuit en présence de Chiara Mastroianni (fille de Catherine Deneuve), Benjamin Biolay, Vincent Lacoste, Camille Cottin et du réalisateur en personne. "Chambre 212" emmène les spectateurs dans un chassé-croisé sentimental au cours duquel Maria (Chiara Mastroianni), qui a quitté le domicile conjugal, tente de faire le point sur sa vie amoureuse. Coproduit par la société belge Scope Pictures, le long métrage a notamment bénéficié du soutien du fonds régional Wallimage.