Fellini avait son Marcello, son latin lover, son double. Almodóvar a son Antonio, son andalusian lover, son alter ego. 40 ans que ces deux-là se sont rencontrés au café Gijon, terrasse renommée de la capitale espagnole. Antonio jouait une pièce au Théâtre national de Madrid tout proche et Pedro était le réalisateur en vue de la Movida.

Le Labyrinthe des passions, Matador, La Loi du désir, Femmes au bord de la crise de nerfs, Attache-moi feront d’Antonio Banderas le séducteur des années 80, tous genres confondus, ludique et décomplexé, d’une vitalité et d’une explosivité irrésistibles. D’ailleurs, Hollywood ne résistera pas et il partira faire carrière aux USA.

