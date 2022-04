Avant même son coup d’envoi le 17 mai prochain, le Festival de Cannes 2022 a déjà sacré un grand gagnant : le cinéma belge. Pour la première fois, deux films belges ont été retenus dans la sélection officielle dévoilée jeudi par Thierry Frémaux. Une heureuse surprise pour cette édition anniversaire du rendez-vous cannois dont ce sera la 75e édition.

Abonnés au rendez-vous cannois, les frères Dardenne seront en compétition pour la neuvième fois. Ils présenteront Tori et Lokita. Leur film retraçant le périple de deux mineurs africains non accompagnés exilés en Belgique soudés par une amitié indéfectible. Déjà lauréats de deux Palmes d’or pour Rosetta (1999) et L’Enfant (2005), Luc et Jean-Pierre Dardenne tenteront d’en ajouter une troisième à leur palmarès qui n’a pas d’équivalent. Comme souvent avec eux, ce sont de jeunes comédiens qui endossent les rôles principaux et font leurs débuts. Ce sera encore le cas pour Pablo Schils et Joely Mbundu.

(...)