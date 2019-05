"Parasite", drame familial magistral mâtiné de thriller du Sud-Coréen Bong Joon-ho, qui dépeint la violence des inégalités sociales avec une grande maîtrise formelle, a remporté la Palme d'or samedi en clôture du 72e Festival de Cannes.

"Merci beaucoup. Je suis très honoré, j'ai toujours été très inspiré par le cinéma français, je remercie Henri-Georges Clouzot et Claude Chabrol", a commenté Bong Joon-ho, premier cinéaste de son pays à décrocher la suprême récompense cannoise.

Les Belges en évidence

Les frères Dardenne ont reçu le Prix de la mise en scène pour "Le Jeune Ahmed". "Ce film est une ode à la vie", a déclaré sur scène Luc Dardenne, aux côtés de son frère Jean-Pierre. "Alors que le populisme identitaire et les crispations religieuses montent, nous avons souhaité filmer un appel à la vie, ce qui est aussi la vocation du cinéma."

Avec "Le Jeune Ahmed", sorti en salles mercredi, les Dardenne posent leur regard sur l'islam radical, à travers le parcours d'Ahmed, un préadolescent endoctriné par un imam fondamentaliste.

Le duo, habitué de la Croisette, a présenté neuf films à Cannes depuis 1996, le premier à la Quinzaine des réalisateurs et les huit autres en compétition, notamment "Le Silence de Lorna" (2008), "Le Gamin au vélo" (2011), "Deux jours, une nuit" (2014) ou plus récemment "La Fille inconnue" (2016). Mais aussi "Rosetta" en 1999 et "L'Enfant" en 2005, qui lui ont valu des Palmes d'or.

"Nuestras Madres" de César Díaz, film belge francophone en espagnol, a lui remporté la Caméra d'or qui récompense le meilleur premier film toutes sections confondues. Le long métrage avait déjà remporté mercredi le Prix SACD (Société des auteurs et compositeurs dramatiques) à la Semaine de la Critique, section parallèle du Festival consacrée aux cinéastes débutants.

La coproduction belge "Atlantique" de la réalisatrice franco-sénégalaise Mati Diop a remporté le Grand Prix. Fille du musicien Wasis Diop et nièce du cinéaste Djibril Diop Mambéty, Mati Diop s'offre avec "Atlantique" son premier long métrage, qui délivre un récit loin des clichés sur l'immigration clandestine.

Le film est coproduit en Belgique par Frakas Production et a notamment bénéficié de l'aide du Centre du cinéma et de l'audiovisuel de la Fédération Wallonie-Bruxelles.









LES AUTRES PRIX DECERNES

L'Espagnol Antonio Banderas remporte le prix d'interprétation masculine

L'acteur espagnol Antonio Banderas a décroché le prix d'interprétation masculine pour sa performance dans "Douleur et Gloire", de son compatriote Pedro Almodovar, dans lequel il incarne un réalisateur plongé dans la dépression.

"Ce soir, c'est mon soir de gloire", a déclaré l'acteur sur scène, qui a rendu hommage à Pedro Almodovar. "Je le respecte, je l'admire, je l'aime, c'est mon mentor, et il m'a tellement donné que cette récompense doit lui être dédiée", a déclaré Banderas en recevant son prix.





L'actrice anglo-américaine Emily Beecham a décroché le prix d'interprétation féminine, pour sa performance dans "Little Joe" de Jessica Hausner, dans lequel elle incarne une scientifique obsessionnelle et borderline. "J'ai reçu un coup de fil ce matin, j'ai vite fait ma valise, mais j'ai oublié ma brosse à dents !", a déclaré la comédienne de 35 ans en recevant son prix des mains de l'acteur Reda Kateb.





"Portrait de la jeune fille en feu" de Sciamma prix du meilleur scénario

La réalisatrice Française Céline Sciamma a été récompensée du meilleur scénario pour son film "Portrait de la jeune fille en feu", une histoire d'amour entre deux femmes au XVIIIe siècle. La cinéaste de 40 ans a rendu homme aux deux actrices de son film Adèle Haenel et Noémie Merlant : "Je dois un merci éternel à douze ans d'écart. Elles ont passé la porte et j'ai vu le futur", a-t-elle déclaré devant les deux jeunes femmes, présentes dans dans la salle, les larmes aux yeux.

"Portrait de la jeune fille en feu", raconte avec pudeur une histoire d'amour interdite entre une peintre et sa jeune modèle, aux destins opposés, dans un XVIIIe siècle corseté.

Adèle Haenel -- qui avait déjà tourné avec Céline Sciamma en 2007 pour "Naissance des pieuvres" -- incarne Héloïse une jeune femme noble sortie du couvent pour être mariée. Opposée à cette destinée, elle refuse de poser pour qu'on réalise son portrait de mariage, mais Marianne, la jeune peintre jouée par Noémie Merlant, va réussir à gagner sa confiance. De cette complicité va naître un amour brûlant.